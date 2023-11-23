Прокуратура Іспанії вимагає покарати Дані Алвеса дев'ятирічним ув'язненням і компенсацією в 150 тисяч євро.

Іспанська прокуратура просить 9 років позбавлення волі для колишнього правого захисника Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, якого звинувачують у сексуальному насильстві. Про це інформує Marca.

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Також прокурори вимагають від Дані компенсації для постраждалої в розмірі 150 тисяч євро і десятирічний випробувальний термін. До початку суду в Алвеса є можливість укласти угоду про визнання провини і спробувати досягти компромісу про значне скорочення терміну тюремного ув'язнення.

Алвес перебуває у в'язниці з січня. Його звинувачують у зґвалтуванні жінки в туалеті нічного клубу в ніч на 30 грудня.

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