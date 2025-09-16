У соцмережах нещодавно з'явилася інформація про смерть Еріка Адібаля, яка у підсумку виявилася фейком. У повідомленні написали: "Колишній захисник Барселони і збірної Франції помер через ускладнення після недавньої другої трансплантації печінки, викликаної його тривалою боротьбою з раком печінки".

Абідалю довелося спростувати інформацію через свій інстаграм.

"Деякі чутки не повинні існувати. Я тут, зі своєю родиною, і все в порядку. Повага – це основа. У мене є родина і діти. Якщо говорити точніше, зі мною все добре, я живий і здоровий. Дякую за вашу підтримку і ваші повідомлення. Зосередьмось на тому, що дійсно важливо", – написав екс-захисник.

Нагадаємо, у 2011 році в Абідаля діагностували пухлину печінки, а у 2015 він переніс пересадку печінки. Наразі Ерік веде абсолютно нормальний спосіб життя. Наразі француз обіймає посаду спортивного директора Аль-Васла з ОАЕ.

