Казахстанський клуб Ордабаси оголосив про відхід трьох футболістів у зв'язку із завершенням їхніх контрактів. Команду залишають Артем Бєсєдін, Ігор Пластун та хорватський півзахисник Ловро Цвєк.

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Артем Бєсєдін зробив вагомий внесок у Ордабаси, провівши 32 матчі та відзначившись п’ятьма голами. Ігор Пластун відіграв 34 матчі, забивши три голи. Ловро Цвєк, який раніше виступав за Зорю, провів 21 поєдинок.

Нагадаємо, Ордабаси нещодавно здобув путівку до Ліги конференцій УЄФА на наступний рік.