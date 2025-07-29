Шахтар у першій грі з Бешикташем здобув перемогу з рахунком 4:2. Наразі "гірники" готуються в Словенії до матчу-відповіді.

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На тренування донеччан завітали гості, як повідомляє у своїх соцмережах прес-служба клубу. Арда Туран зустрівся з двома колишніми гравцями Шахтаря – Олександром Зубковим та Едуардо. Варто зауважити, що Зубков взимку 2025 року переїхав до Туреччини. Едуардо виступав за "гірників" з 2010 по 2017 роки, вигравши з клубом 5 титулів чемпіона України.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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? Рідне обличчя!



Олександр Зубков завітав у гості до команди в Словенії ️#Shakhtar pic.twitter.com/HzjS0VxavJ — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2025