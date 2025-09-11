Колишній нападник збірної Росії (45 матчів, 16 голів), вляпався в скандал ще наприкінці травня. 35-річний Смолов у московському кафе "Кофемания" сперечався з 2 чоловіками, а потім вдарив обидвох. Сутичка потрапила на камери.

За даними "болотних" ЗМІ, Смолову загрожує до трьох років позбавлення волі. Він сам заперечує провину і наполягає, що діяв у рамках самооборони. Чоловіки нібито шантажували Федіра, вимагаючи один мільйон рублів за те, щоб не публікувати компрометуючі відео.

"Кофемания" вже не вперше стає фатальним місцем для російських горе-футболістів. У 2018 році Павло Мамаєв та Олександр Кокорін побили в цьому закладі російського чиновника, за що потім отримали терміни і реально сиділи у в'язниці.

️ Федор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» после словесной перепалки: конфликт произошел в конце мая, с футболиста требовали деньги за нераспространение видео (телеграм-канал «Первый спорт»)



Это та же самая «Кофемания», в которой Павел Мамаев и Александр Кокорин ударили… pic.twitter.com/mQgNhN1ILN — Спортс" (@sportsru) July 4, 2025

