Русин у Легії: екс-зірка збірної Польщі сумнівається у доцільності підписання українця
Колишній захисник збірної Польщі Марцін Бащинскі закликав Легію дати шанс власним вихованцям.
"Судячи з того, що я чув, Шабанов перейшов у Легію на правах оренди без можливості викупу його контракту. Польська команда хоче виграти чемпіонат, а потім захисник поїде.
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Така ж ситуація і з нападником Динамо Назарієм Русиним. Хоча я не знаю, навіщо його підписувати при наявності Пекхарта, Лопеса і молодого Влодарчика", – цитує Бащинскі видання Magazyn Sportowy.
Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов вже підписав угоду з Легією після проходження медогляду. Назарій Русин стане гравцем польської команди найближчим часом – офіційний сайт клубу вже підтвердив прибуття українця до Варшави.
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