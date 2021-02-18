"Судячи з того, що я чув, Шабанов перейшов у Легію на правах оренди без можливості викупу його контракту. Польська команда хоче виграти чемпіонат, а потім захисник поїде.

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Така ж ситуація і з нападником Динамо Назарієм Русиним. Хоча я не знаю, навіщо його підписувати при наявності Пекхарта, Лопеса і молодого Влодарчика", – цитує Бащинскі видання Magazyn Sportowy.

Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов вже підписав угоду з Легією після проходження медогляду. Назарій Русин стане гравцем польської команди найближчим часом – офіційний сайт клубу вже підтвердив прибуття українця до Варшави.

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