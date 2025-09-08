У своїх соцмережах Сакар'яспор оголосив про трансфер Віссама Бен Єддера. Француз підписав контракт на один сезон.

Екс-нападник збірної Франції дізнався вердикт у справі про психологічне насильство над дружиною

Як інформує halk54, Бен Єддер отримуватиме 200 тисяч євро зарплатні в Туреччині. В угоді є пункт про пролонгацію угоди, але його активують тільки якщо 35-річний форвард заб'є не менше, аніж 15 голів.

Останнім клубом у кар'єрі Віссама був іранський Сепахан, куди колишній гравець Монако і збірної Франції перейшов навесні цього року.

Минулого тижня суд визнав Бен Єддера винним у психологічному насильстві над колишньою дружиною і зобов'язав футболіста виплатити їй понад 30 000 євро. У листопаді 2024-го він отримав два роки в'язниці умовно за звинуваченням у сексуальному насильстві.

