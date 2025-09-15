"Пройде кілька місяців, перш ніж я повністю відновлюсь, але можу сказати, що найгірше вже позаду. Госпіталізація була найважчою частиною, справжньою травмою. Опіки – це дуже складно як фізично, так і психологічно. Я досі продовжую лікування шкіри, яке займає багато часу, але мені стає краще.

Чемпіона світу у складі збірної Бразилії госпіталізували – в його будинку стався вибух

Все сталося раптово, коли я вечеряв у друга, невдовзі після того, як 8 травня відсвяткував 47-річчя. У якийсь момент камін погас, і, на жаль, мій друг, намагаючись його розпалити, впустив туди засіб для розпалювання, після чого стався вибух. Все, що пам’ятаю – полум’я охопило моє обличчя, руки та ноги. Моя дружина не постраждала, а я стрибнув у басейн.

21 травня мене перевезли з Бразиліа до Ріу-Гранді-ду-Сул, і добре пам’ятаю, як через біль було важко заснути. Я ніколи не лежав у лікарні так довго, знадобилися операції для видалення тканин та накладення спеціальних пов’язок.

Те, що сталося зі мною, має нагадати нам, наскільки важливо дбати про себе та інших. Я пережив те, чого ніколи не міг собі уявити, але зрозумів, що іноді, щоб уникнути трагедій, потрібно зовсім небагато: увага, ясність думки, прості дії. Бережіть себе, захищайте себе – це того варте", – поділився Лусіо в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, колишній захисник має в активі 105 матчів за збірну Бразилії. Він брав активну участь у боротьбі "селесао" за їхній п'ятий титул чемпіона світу в Японії та Кореї у 2002 році. На клубному рівні Лусіо виступав за Інтер, Баварію та Ювентус. З мюнхенцями він здобував тричі титул чемпіона Бразилії. У складі "россонері" оформив легендарний требл, вигравши Лігу чемпіонів, Серію А та Кубок Італії у сезоні 2009/10.

Ді Марія забив гол, який так і не підкорився Мессі та Роналду – він зробив це вдруге у кар'єрі