Бразилець Робінью, який більше двох років не грає у футбол, готовий зняти бутси з цвяха та повернутися на поле.

У свої 38 років Робінью розпочав пошуки нового клубу. Екс-нападник вже провів перемовини з представником Серії D (Бразиленсе) і регіональної ліги Пауліста (Португеза Сантіста), але до підписання контракту справа не дійшла, повідомляє AS з посиланням на UOL.

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Раніше бразильця засудили до 9 років ув'язнення за згвалтування. Вирок оголосив італійський суд, а злочин, який вчинив футболіст, датований ще 2013-м. Втім, Бразилія не екстрадує своїх громадян, тому на батьківщині Робінью покарання не відбуває і може займатися футбольною діяльністю.

Останнім клубом нападника був Сантос, але останній матч на професіональному рівні бразилець зіграв ще влітку 2020 року. Також Робінью виступав за Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Сівасспор та низку інших клубів. За збірну Бразилії зіграв 100 матчів, забив 28 голів.

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