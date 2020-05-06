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Екс-зірка збірної Англії U-21 готовий знову підкорити АПЛ

6 травня 12:13 271 Читать на русском
Екс-зірка збірної Англії U-21 готовий знову підкорити АПЛ
Сайдо Берахіно / Belga

Колишній нападник Вест Бромвіча та Сток Сіті Сайдо Берахіно відкритий до пропозицій із англійської Прем'єр-ліги. Нині він захищає кольори бельгійського Зюлте-Варегем.

"Англія – місце, де я вперше закохався у футбол, тому так, якщо з'явиться можливість, то я обов'язково нею скористаюсь.

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Наразі я чудово проводжу час у Бельгії, довів, що я можу адаптуватись до іншої ліги. Я можу лише подякувати одноклубникам і тренеру за віру в мене. Я сумую за атмосферою і шумом напередодні ігор, коли я зростав як гравець. Ми сприймаємо як належне те, що пристрасні та дивовижні фанати роблять гру такою особливою", – розповів форвард в інтерв'ю Daily Mail.

У нинішньому сезоні Сайдо Берахіно провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. На старті кар'єри він вважався одним із найперспективніших форвардів Британії та навіть був визнаний найкращим молодим гравцем року в 2014-му.

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Теги
Англія Бельгія Сайдо Берахіно Сайдо Берахіно Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
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