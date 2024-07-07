"Однією з найбільших помилок було те, що італійська збірна не грала за схемою з чотирма захисниками. Є гравці, які не можуть бути частиною цієї національної збірної. Найгірше, що у нас не було гравців з індивідуальністю.

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Неможливо, щоб усі гравці були не в формі, я бачив страх у їхніх очах. Тренер повинен прищепити певний менталітет. Я не бачив в очах гравців, що вони представляють свою країну. Не побачив бажання. Коли я одягав футболку збірної Італії, вона надавала мені сил. У цій збірній багато гравців боялися грати", – цитує Раванеллі Radio Deejay.

Нагадаємо, що збірна Італії насилу вийшла з групи, після чого поступилася Швейцарії в 1/8 фіналу (0:2).

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