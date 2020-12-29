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Екс-зірка Ювентуса Каморанезі може очолити клуб зі Словенії

13:12 114 Читать на русском
Екс-зірка Ювентуса Каморанезі може очолити клуб зі Словенії
Мауро Каморанезі / En24.News

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мауро Каморанезі отримав пропозицію продовжити тренерську кар'єру в чемпіонаті Словенії.

Мауро Каморанезі отримав пропозицію від словенського Табора Сежани, повідомив журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що італійський фахівець може підписати контракт із словенським клубом до кінця наступного сезону. До цього Каморанезі тренував аргентинський Тігре та мексиканські Корас де Тепік та Кафеталерос.

Нагадаємо, Мауро відомий за своїми виступами у туринському Ювентусі та збірній Італії. Каморанезі став чемпіоном світу в 2006 році у складі "Скуадри Аздурри".

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