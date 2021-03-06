Аргентинець приєднався до Ельче після розриву контракту з американським Торонто, повідомляє офіційний твіттер іспанців.

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Зазначимо, що П'ятті перейшов на правах вільного агента, проте термін контракту не розкривається.

Нагадаємо, вінгер чимало провів у складі іспанських команд, запам'ятавшись виступами за Валенсію (162 матчі, 23 голи та 30 асистів), Альмерію (23 забиті м'ячі та 11 результативних передач у 110 поєдинках) та Еспаньйол (95 зустрічей, 14 голів та 19 асистів). П'ятті виступав за Торонто майже рік, зігравши у 19 зустрічах, у яких 4 рази забив та ще тричі допоміг партнерам відзначитись.

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