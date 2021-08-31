Екс-зірка УПЛ знайшов новий клуб у Іспанії
Нападник Лукас Перес не довго перебував без клубу після розриву контракту з Алавесом.
Ельче у своєму твіттері повідомив про підписання іспанського нападника Лукаса Переса. Контракт розрахований на рік.
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Екс-форвард Карпат припинив співпрацю з Алавесом лише 19 серпня. Нападник провів за попередній клуб 62 матчі, в яких відзначився 15 голами та 9 асистами. Раніше іспанець виступав за Райо Вальєкано, Карпати, Динамо, Депортіво, Арсенал і Вест Хем.
До слова, у минулому сезоні Перес відіграв у 28 матчах, записавши до свого активу 4 голів та 4 асистів.
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