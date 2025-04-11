Інтернасьйонал переміг Атлетіко Насьйональ (3:0) у Кубку Лібертадорес. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес, група F

Інтернасьйонал (Бразилія) – Атлетіко Насьйональ (Колумбія) – 3:0

Голи: Патрік, 50 (пен), 82 (пен), 88

Легенда Шахтаря голом долучився до розгрому команди екс-зірки Динамо – відео ефектних дій

Алан Патрік підняв свою команду на першу сходинку у групі F у Кубку Лібертадорес завдяки трьом голам. Двічі колишній гравець Шахтаря забив з пенальті, а третій м'яч оформив з гри, відгукнувшись на передачу партнера.

До слова, це четвертий гол Алана Патріка в останніх чотирьох матчах за Інтернасьйонал. Бразильська команда має 4 бали у Кубку Лібертадорес.