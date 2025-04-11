Екс-зірка УПЛ оформив хет-трик у Кубку Лібертадорес – легенда Шахтаря вражає результативністю
18:04 - Читать на русском
Інтернасьйонал переміг Атлетіко Насьйональ (3:0) у Кубку Лібертадорес. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Лібертадорес, група F
Інтернасьйонал (Бразилія) – Атлетіко Насьйональ (Колумбія) – 3:0
Голи: Патрік, 50 (пен), 82 (пен), 88
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Алан Патрік підняв свою команду на першу сходинку у групі F у Кубку Лібертадорес завдяки трьом голам. Двічі колишній гравець Шахтаря забив з пенальті, а третій м'яч оформив з гри, відгукнувшись на передачу партнера.
До слова, це четвертий гол Алана Патріка в останніх чотирьох матчах за Інтернасьйонал. Бразильська команда має 4 бали у Кубку Лібертадорес.
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