Екс-зірка УПЛ майже зупинив Мессі та Барселону – класний матч Фреда у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Півзахисник Манчестер Юнайтед заслужив чимало компліментів за програний матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Манчестер Юнайтед вдома мінімально поступився Барселоні та зберіг шанси на реванш у матчі-відповіді. Команда Уле Гуннара Сульшера виглядала слабше за суперника, але не провалилася. Окремі виконавці в складі господарів взагалі отримали чимало компліментів. Не впав нижче свого рівня Давід Де Хеа, добре провели зустріч центрхави Скотт Мактомінай і Фред.

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Екс-лідер Шахтаря вчора провів один з найкращих матчів за Юнайтед. Він був центральним у трійці півзахисників "дияволів", звідки вів гру команди. 17-го номера цілком можна назвати ключовим виконавцем для Манчестер Юнайтед проти Барселони як у роботі з м'ячем, так і без нього.

Фред став лідером МЮ за кількістю передач – 74 (19% від загальнокомандного показника). Другий результат в Ешлі Янга, а інші центральні хавбеки Поль Погба та Скотт Мактомінай набрали лише 42 і 32 паси відповідно.

Бразилець забезпечував Юнайтед контроль над м'ячем, взявши на себе головну роль у побудові атак. Він віддав найбільше точних передач в останню третину поля. Також намагався загострювати напряму – завдав 3 ударів по воротах Барселони, що є другим результатом серед "дияволів" після Маркуса Рашфорда. Всі три спроби заблокували суперники.

Фред дуже допоміг МЮ під час пресингу. Найчастіше в команді повертав м'яч Манчестер Юнайтед – 15 підбирань. Понад половину з них (8) виконав на чужій половині поля. Цей показник Фреда – найкращий у плей-офф поточної Ліги чемпіонів. Для порівняння його партнер по центру Поль Погба здійснив лише одне підбирання.

Колишньому лідеру Шахтаря випала важлива роль – стримувати Ліонеля Мессі, коли той опускався в опорну зону за м'ячем. Окрім моментів з голом, розбитим носом і ударом зі штрафного лідер Барселони залишався непомітним на полі. І в цьому значна заслуга Фреда. Саме бразилець найбільше часу наглядав за Мессі, теплові карти це підтверджують.

Фред відіграв солідно, настирливо та в міру агресивно. До того ж жодного разу не сфолив – неабияке досягнення в таких умовах. Хороший матч для екс-зірки УПЛ, який після приходу Сульшера тривалий час грів лавку, але з весни почав вдало виходити у великих поєдинках.

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