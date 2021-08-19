Алавес на своєму офіційному сайті оголосив про достроковий розрив контракту 32-річного форварда за обопільною згодою.

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Лукас Перес приєднався до баскського клубу 2 роки тому. Нападник провів 62 матчі, в яких відзначився 15 голами та 9 асистами. Раніше іспанець виступав за Райо Вальєкано, Карпати, Динамо, Депортіво, Арсенал і Вест Хем.

Додамо, що в минулому сезоні Алавес фінішував 16-им, відірвавшись від зони вильоту лише на 4 очки.

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