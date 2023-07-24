"Щуролови" в рамках 26-го туру Прімери розгромили Бельграно з рахунком 4:0. В середині другого тайму на полі з'явився колишній півзахисник харківського Металіста Хосе Соса. І не дарма – саме йому судилося поставити ефектну крапку.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час

На 79-й хвилині Естудіантес заробив право на штрафний. До м'яча підійшов Соса і виконав усе бездоганно. Хосе класно закрутив м'яч над стінкою точнісінько у дев'ятку. Дуже схоже на те, як інший аргентинець Лео Мессі кілька днів тому забив свій дебютний гол за Інтер Маямі.

До слова, Естудіантес перервав 6-матчеву серію без перемог у чемпіонаті. Саме вчасно. Команда Хосе Соси повернулася в боротьбу за путівку у кваліфікацію Кубка Лібертадорес. Все вирішиться в останньому турі.