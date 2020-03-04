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Екс-зірка Шахтаря Жадсон офіційно залишився без клубу

14:26 1683 Читать на русском
Екс-зірка Шахтаря Жадсон офіційно залишився без клубу
Жадсон / Сайт Корінтіанса

Атакувальний хавбек Жадсон завершив свої виступи у складі Корінтіанса.

Бразильський гранд розірвав контракт з 36-річним ветераном, інформує офіційний сайт CBF.

Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнє

Жадсон захищав кольори Корінтіанса з 2014 року – 50 голів у 245 матчах за "тімау". Хавбек став улюбленцем місцевих вболівальників, однак новий тренер команди Тяьгу Нуньєс відразу дав зрозуміти, що у новому сезоні буде робити ставку на молодих виконавців. Жадсон вже місяць тренувався індивідально, а тепер може розпочати пошуки нового клубу.

Нагадаємо, бразилець чимало пограв у донецькому Шахтарі. Жадсон виступав в Україні з 2005 по 2012 роки, ставши разом з "гірниками" 5-разовим чемпіоном УПЛ та володарем Кубка УЄФА 2008/09. Саме він забив переможний гол Вердеру у фіналі турніру.

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Теги
Трансфери Жадсон Жадсон Шахтар Шахтар Корінтіанс Корінтіанс Бразилія Світ
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