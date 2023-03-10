АПЛ визнала гол бразильця у ворота Ноттінгем Форест (2:0) найкращим за підсумками лютого.

Вілліан відкрив рахунок на 17-й хвилині зустрічі. Хавбек Фулхема замахом відправив земляка Ернана Лоді "у буфет", а потім лівою ідеально закрутив м'яч у дев'ятку. Цікаво, що в тому матчі за лондонців забив ще один екс-представник Шахтаря – Манор Соломон.

Нагадаємо, Фулхем підписав Вілліана на правах вільного агента перед початком сезону. Ветеран за рік на батьківщині не розгубив форму і досі демонструє гідний футбол на рівні АПЛ – 19 матчів, 3 голи та 3 асисти.

Зінченко показав промені та пітьму, роздмухав скандал, помстився та вибив ворожого капітана – вечір вогню в ЛЄ