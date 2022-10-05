Чемпіонат Бразилії. Серія Б, 33 тур

Операріу – Васко да Гама – 2:3

Голи: Рейна, 15, Віктор, 76 – Тубарао, 64, Тейшейра, 90, 90+5

Васко да Гама пропустив першим від Операріу – одного з аутсайдерів другого дивізіону Бразилії. Цей гол став єдиним до перерви, а на другий тайм вийшов Алекс Тейшейра, який у підсумку став героєм матчу.

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Спершу команди обмінялися голами, а тоді настав бенефіс 32-річного півзахисника. На 90-й хвилині Алекс замкнув подачу з правого флангу, а вже в компенсований час оформив дубль, вдало зігравши на випередження. Екс-лідер Шахтаря приніс своїй команді супервольову перемогу. Васко да Гама з великими труднощами зберіг 4 позицію, яка дає право на вихід в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Тейшейра свого часу був найкращим бомбардиром УПЛ – він виступав за Шахтар з 2010-го по 2016 рік, після чого був проданий у Китай за 50 мільйонів євро. Сезон 2021/22 бразилець провів у Бешикташі, а влітку повернувся в рідний Васко да Гама. Це його перші голи у сезоні.

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