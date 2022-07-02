Повернення півзахисника Алекса Тейшейри у Європу виявилося зовсім не феєричним.

Бешикташ офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з бразильцем.

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Тейшейра приєднався до "орлів" влітку минулого року на правах вільного агента. Хавбеку дали контракт на 2 сезони, однак сторони розчарувалися у співпраці вже після дебютного. 32-річний гравець провів за Бешикташ 31 матч, в якому оформив 4 голи та один асист.

Додамо, що Тейшейра залишається одним з найдорожчих гравців, яких продавав Шахтар. У лютому 2016-го "гірники" отримали 50 млн євро від китайського Цзянсу Сунін.

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