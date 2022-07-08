Індепендьєнте офіційно оголосив про піврічну оренду форварда мексиканської Тіхуани.

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Феррейра успішно виступав за Шахтар з 2013 по 2018 роки (була річна "перерва" на Ньюкасл). Втім, подальша кар'єра аргентинця відверто не склалася. Нападник провалився у Бенфіці і почав вештатися клубами з різних куточків світу – Еспаньйол, Сельта, Тіхуана, в якій він провів 14 матчів і забив лише один м'яч.

Індепендьєнте стане 5 роботодавцем Феррейри за останні 2 роки. Після 6 турів команда посідає 19 сходинку з 28 учасників чемпіонату Аргентини.

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