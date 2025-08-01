Колишній форвард Шахтаря Олександр Гладкий поділився емоціями, які він відчував після легендарного дубля у ворота Барселони на Камп Ноу (3:2).

– 2008 рік, Ліга чемпіонів, Камп Ноу, матч Барселона – Шахтар і твій дубль. Я, вболівальник Динамо, чесно кажучи, радів усім успіхам українських гравців у єврокубках. А які в тебе були емоції?

– Чесно? Мені ніхто не вірить, коли я кажу, що спокійно до цього ставлюся. Ну забив і забив. Вийшов на гру, почув гімн Барселони, стартовий свисток – і якось пішло.

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Один гол, потім другий, ми виграли 3:2 й вийшли в Кубок УЄФА.

Які емоції? Та такі ж, як від кожного іншого гола. Те саме, що й коли забивав в УПЛ. Вранці почитав заголовки ЗМІ – вау, клас, забули. У нас тоді ж були матчі через два дні на третій, – зізнався Олександр Гладкий в подкасті Дениса Бойка на Youtube.

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