"Авторитет Луческу – знання. Ми дивилися на нього, просто як на батька. Мовчиш й працюєш. Луческу міг покричати. Хтось це приймав, а комусь, в одно вухо влетіло, а в інше – вилетіло. Зараз зовсім інше покоління. Тоді треба було керувати більш агресивно.

Луческу не критикував, аби критикувати. Він хотів, щоб ти не робив помилок. Наймудріші свої слова він сказав перед фіналом Кубка УЄФА з Вердером (2:1). Тоді він сказав: "Усі пам’ятають лише переможця. Ніхто не згадає, хто був другим". Після багато хто користувався цією фразою", – сказав Дуляй в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у сезоні 2008/09 донецький Шахтар виграв Кубок УЄФА, здолавши у фіналі німецький Вердер з рахунком 2:1.

До слова, Ігор Дуляй грав за Шахтар з 2004 по 2010 рік. Загалом сербський півзахисник провів 196 матчів за "гірників", забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

