– Влітку Шахтар не здійснив жодного трансферу "на вхід". Проте проблемних позицій вистачає. Наприклад у центрі захисту та з нападником-бомбардиром є питання. Про що це говорить?

– У Шахтаря гравців вистачає на три склади. Це – по-перше, а по-друге, Туран поки ще знайомиться з командою. Він хоче подивитися на всіх хлопців, зрозуміти, хто і на що здатний. Я так думаю, багато що у трансферній політиці буде залежати від того, де зрештою Шахтар гратиме у єврокубках, якому турнірі. Тому покупки ще можуть бути, бо ж літнє трансферне вікно ще не зачинене.

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– Третє трансферне вікно поспіль чутки відправляли Судакова в Європу, але так і не продали. Наполі, який найчастіше фігурував у чутках, підписав натомість де Брюйне. То Судаков так і залишиться у Шахтарі?

– Його час, певно, ще не настав. Судакову потрібно продовжувати працювати й доводити своєю грою, що він дійсно гравець, який коштує стільки, скільки за нього хоче отримати клуб. Шахтар вміє продавати своїх гравців задорого, за великі гроші.

Мені так здається, що, якби дійсно була гідна пропозиція з фінансової точки зору, то Шахтар би Судакова відпустив, – сказав Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Раніше повідомлялося, що Наполі пропонував Шахтарю 35 мільйонів євро за трансфер Судакова, однак "гірники" відхилили цю пропозицію.

До слова, Олександр Кучер виступав за Шахтар у 2006-2017 рр. У складі "гірників" екс-захисник 7 разів вигравав чемпіонат та 6 разів Кубок України. У 2009 році Кучер разом з командою здобув Кубок УЄФА.

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