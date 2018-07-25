toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДЕСНА - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Екс-зірка Шахтаря Едуардо отримує завищену зарплату – Легія уже прагне позбутись неефективного гравця

18:15 268 Читать на русском
Екс-зірка Шахтаря Едуардо отримує завищену зарплату – Легія уже прагне позбутись неефективного гравця
Едуардо покине Легію / фото

Нападник Едуардо став одним з найпровальніших трансферів у чемпіонаті Польщі за останній рік. Екс-гравець донецького Шахтаря мав бути зіркою, а не забив жодного гола.

Едуардо приходив у Легію на початку 2018-го року. Бразильський хорват почав досить непогано: заробив переможний пенальті на 90+8-й хвилині дебютного матчу. Однак далі було тільки гірше. Екс-"гірник" став посміховиськом в очах фанатів і преси.

Фото дня і реакція на нього Шахтаря у Твіттері: Едуардо проти Лєвандовскі

Що швидше він покине Варшаву, то краще для клубу, в якого увірвався терпець. Легія прагне позбутися гравця ще цього літа. Навіть безкоштовно. Едуардо підписав річний контракт, але за півроку не спромігся забити бодай 1 гол. У його активі лише 3 гольові паси за добрий десяток матчів.

Ситуацію ускаднює те, що 35-річний форвард, який також виступав за лондонський Арсенал, отримує шалену за польськими мірками запрлату – 30 тисяч євро на місяць, інформує Legia.net. Водночас він уже давненько не грає у складі чинних чемпіонів Польщі. У нападі Легії зараз основні Карлітос, якого хотіло Динамо, та Канте. Є ще досвідчений Радовіч і молодий Нєзгода.

Агент пропонував Едуардо Васку Да Гамі, але бразильський клуб відповів відмовою, мовляв, шукає молодших гравців. Сам хорват планує повернутись у Бразилію, бажано в Ріо, де міг би проводити більше часу зі своїми дітьми.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло Хапоель, Шериф та Легія несподівано поступились

Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Легія Легія Ліга чемпіонів Польща Едуардо Едуардо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: визначився найкращий гол турніру
    ЧС 2018 — 18:48597 ЧС-2018: визначився найкращий гол турніру
2
год
:
1
хв
Аякс
21:30
Штурм
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук