Екс-зірка Шахтаря Едуардо отримує завищену зарплату – Легія уже прагне позбутись неефективного гравця

Нападник Едуардо став одним з найпровальніших трансферів у чемпіонаті Польщі за останній рік. Екс-гравець донецького Шахтаря мав бути зіркою, а не забив жодного гола.

Едуардо приходив у Легію на початку 2018-го року. Бразильський хорват почав досить непогано: заробив переможний пенальті на 90+8-й хвилині дебютного матчу. Однак далі було тільки гірше. Екс-"гірник" став посміховиськом в очах фанатів і преси.

Фото дня і реакція на нього Шахтаря у Твіттері: Едуардо проти Лєвандовскі

Що швидше він покине Варшаву, то краще для клубу, в якого увірвався терпець. Легія прагне позбутися гравця ще цього літа. Навіть безкоштовно. Едуардо підписав річний контракт, але за півроку не спромігся забити бодай 1 гол. У його активі лише 3 гольові паси за добрий десяток матчів.

Ситуацію ускаднює те, що 35-річний форвард, який також виступав за лондонський Арсенал, отримує шалену за польськими мірками запрлату – 30 тисяч євро на місяць, інформує Legia.net. Водночас він уже давненько не грає у складі чинних чемпіонів Польщі. У нападі Легії зараз основні Карлітос, якого хотіло Динамо, та Канте. Є ще досвідчений Радовіч і молодий Нєзгода.

Агент пропонував Едуардо Васку Да Гамі, але бразильський клуб відповів відмовою, мовляв, шукає молодших гравців. Сам хорват планує повернутись у Бразилію, бажано в Ріо, де міг би проводити більше часу зі своїми дітьми.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло Хапоель, Шериф та Легія несподівано поступились