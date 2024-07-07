Екс-зірка Шахтаря оголосив про завершення кар'єри у 31 рік – зі сльозами на очах
Захисник данського Копенгагена Давид Хочолава вирішив повісити бутси на цвях.
На офіційному сайті Копенгагена 31-річний грузин оголосив про завершення кар'єри. За останні півтора року Давид Хочолава переніс кілька операцій і реабілітаційних процесів, але травми настільки важкі, що повернутися до вищого футболу вже неможливо.
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"Це складне, але неминуче рішення. Я справді намагався і витратив незліченну кількість годин на те, щоб повернутися, але я повинен зізнатися, що шляху назад немає. Важко, але я з цим змирився і здоров’я має бути на першому місці", – розповів, просльозившись, захисник клубному сайту.
Нагадаємо, що Давид Хочолава виступав з 2017 по 2021 роки за донецький Шахтар. У складі "гірників" грузин провів 83 гри, в яких забив три голи.
Хочолава тричі здобував титул чемпіона України з "гірниками". На його трансфері в Копенгаген Шахтар заробив 2,5 млн євро.