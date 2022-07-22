Екс-півзахисник Шахтаря Елано Блумер став головним тренером бразильського Наутіко, повідомляє офіційний сайт команди з міста Ресіфі.

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41-річний фахівець підписав з представником другого за силою дивізіону контракт до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, тренерську кар'єру Елано розпочав у 2017 році у Сантосі у статусі асистента, а згодом працював виконувачем обов'язків головного тренера. З вересня 2019-го по серпень 2020-го очолював Інтернасьонал (Лімейра), після чого перебрався у Фігейренсе. Останнім його клубом була Ферровіарія з бразильської Серії D.

До слова, Наутіко після 19-турів йде у зоні вильоту, посідаючи у турнірній таблиці Серії В вісімнадцяту сходинку. Найвищим досягненням нинішньої команди Елано було віце-чемпіонство чемпіонату Бразилії у далекому 1967 році.

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