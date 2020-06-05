Екс-зірка Шахтаря назвав несподіваного фаворита УПЛ у боротьбі за вихід у Лігу чемпіонів

Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Геннадій Орбу вірить в інтригу у чемпіонаті України.

"Перед карантином я прогнозував друге місце Зорі, а тепер вважаю Десну фаворитом у боротьбі за вихід в Лігу чемпіонів.

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Десна має сильний основний склад і надійну запасну лаву. Цього року динамівцям буде важко пробитися у кваліфікацію Ліги чемпіонів", – сказав Орбу у коментарі виданню "Експрес".

Нагадаємо, після 24 турів Десна посідає третю сходинку чемпіонату України, набравши 46 балів. Черговий поєдинок української Прем'єр-ліги підопічні Олександра Рябоконя проведуть у суботу, 6 червня, на виїзді проти донецького Шахтаря. Початок матчу о 17:00.

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