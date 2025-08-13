Манор Соломон провів сезон 2024/25 в оренді в Лідсі. Влітку він повернувся до складу Тоттенхема, але немає впевненості, що ізраїльтянин залишиться в команді.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Соломон може покинути "шпор" влітку. Останні декілька днів клуби Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги цікавилися 26-річним вінгером. Контракт Манора з Тоттенхемом розрахований до 30 червня 2028 року.

Торік у складі Лідса Соломон зіграв у 41 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 13 результативних передач. Варто зауважити, що вінгер перебрався до АПЛ з Шахтаря, який покинув за правилом УЄФА для легіонерів.

