34-річний півзахисник отримав постанову про арешт на один місяць через несплату аліментів на дітей, повідомляє Globo Esporte.

Загальна сума заборгованості Дугласа Кости становить 492 965,29 бразильських реалів (близько 93 тисячі доларів США). Ордер на арешт футболіста діятиме впродовж двох років, за цей час гравця можуть затримати судові чиновники або поліція. Коста вже отримував подібну постанову у 2023 році, тоді він виступав за Лос-Анджелес Гелаксі в МЛС.

Останнім часом бразилець грав за Сідней, але клуб розірвав з ним контракт через неможливість повернутися до Австралії. Дуглас Коста відомий за виступами у складі Шахтаря, Баварії та Ювентуса.

