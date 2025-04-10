Додо проводить успішний сезон у Фіорентині, через що у Флоренції замислились щодо продовження контракту із бразильцем на 2 роки, повідомляє CalcioMercato з посиланням на Corriere dello Sport.

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Проте, екс-зірка Шахтаря потрапив на радари Барселони. Із Додо особисто розмовляв Ганс-Дітер Флік, але бразилець схиляється до можливості залишитись в Італії, продовживши контракт на 2 роки. Чинна угода з "фіалками" розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Додо виступав за Шахтар з 2018-го по 2022-й роки, а після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України перебрався до Італії за 15,4 млн євро. У поточному сезоні бразилець провів 39 матчів, у яких відзначився 5 асистами.

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