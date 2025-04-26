Екс-зірка Шахтаря екстрено ліг під ніж – пропустить матчі проти Довбика, Коваленка і півфінал єврокубка
Захисник Додо пропустить найближчі матчі Фіорентини через нетипову для футболу проблему.
Бразильцю зробили операцію з видалення апендициту, інформує прес-служба Фіорентини.
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У п'ятницю (25 квітня) Додо відчув гострий біль в животі та був змушений лягати під ніж. Після операції правий латераль Фіорентини запевнив, що почувається добре, але йому знадобиться близько 3 тижнів на відновлення. Бразилець точно пропустить три тури Серії А (Емполі, Рома, Венеція), а також обидва півфінальні матчі Ліги конференцій проти Бетіса.
Додамо, що в нинішньому сезоні 26-річний Додо є ключовим гравцем Фіорентини, провівши 42 матчі та оформивши 6 асистів.
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