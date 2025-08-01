Хайдук на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Анте Ребіча. Один з найкращих хорватських нападників останнього десятиліття підписав контракт з клубом до літа 2026 року і відразу ж приєднається до тренувань основної команди.

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Ребіч проявив себе в Айнтрахті, звідки в 2019 році перейшов до Мілана. За чотири роки в складі "россонері" він зіграв за команду 123 матчі, в яких забив 29 голів і оформив 17 асистів. Однак після цього його кар'єра пішла на спад: за два роки в Бешикташі та Лечче Ребіч відзначився лише одним голом.

Хайдук дає йому можливість перезавантажити свою кар'єру. 31-річний Анте пішов по стопах Івана Ракітіча, який завершив свою кар'єру саме в Хайдуку. Нагадаємо, що у 2025 році в атаці Хайдука грав орендований у Сандерленда українець Назарій Русин.

Варто нагадати про дуже непростий характер Ребіча. Він не побоявся публічно критикувати наставника збірної Хорватії Златко Даліча, що коштувало нападнику кар'єри в національній команді.

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