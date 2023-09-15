Нові Пазар офіційно оголосив про підписання 31-річного хавбека. Єдина умова контракту – Льяїч виступатиме за клуб з рідного міста безкоштовно.

Дворазовий переможець Євро сенсаційно повернувся в рідний клуб і буде грати за копійки

Свого часу півзахисник вважався одним з головних талантів сербського футболу і у 18 років перебрався до Фіорентини за майже 7 млн євро. Після непоганих виступів за "фіалок" Льяїч отримував запрошення від Роми, але там почався регрес. Ні Інтер, ні Торіно не змогли реалізувати потенціал серба. Минулий сезон за Карагюмрюк взагалі був провалом – всього 9 матчів і один асист.

Для середняка чемпіонату Сербії приїзд Льяїча – величезна подія. Фанати Нові Пазара влаштували новачку потужний прийом зі співами і піротехнікою.

Рамос, Буффон, Шевченко та інші – легенди, які обрали повернення в рідний клуб замість грошей