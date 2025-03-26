Екс-зірка Руха та Вереса став гравцем команди Першої ліги
Хмельницьке Поділля підписало колишнього півзахисника Руха, Вереса та низки інших клубів Андрія Кухарука.
Аутсайдер Першої ліги, хмельницьке Поділля, поповнив свої лави талановитим 29-річним гравцем Андрієм Кухаруком, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Деталі контракту півзахисника наразі не розголошуються. Поки відомо лише те, що Андрій виступатиме за Поділля під 15 номером. До слова, крім виступів півзахисника у складі команд УПЛ, він також був частиною таких клубів як Агробізнес та Нива (Тернопіль).
За першу частину сезону у складі Ниви Кухарук віддав 4 асисти у 15 поєдинках. Варто додати, що нова команда Андрія нині перебуває на останньому місці Першої ліги у групі Б, маючи у своєму активі 8 залікових пунктів. До речі, Transfermarkt оцінює поточну вартість футболіста у 250 тисяч євро.
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