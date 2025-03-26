Аутсайдер Першої ліги, хмельницьке Поділля, поповнив свої лави талановитим 29-річним гравцем Андрієм Кухаруком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі контракту півзахисника наразі не розголошуються. Поки відомо лише те, що Андрій виступатиме за Поділля під 15 номером. До слова, крім виступів півзахисника у складі команд УПЛ, він також був частиною таких клубів як Агробізнес та Нива (Тернопіль).

За першу частину сезону у складі Ниви Кухарук віддав 4 асисти у 15 поєдинках. Варто додати, що нова команда Андрія нині перебуває на останньому місці Першої ліги у групі Б, маючи у своєму активі 8 залікових пунктів. До речі, Transfermarkt оцінює поточну вартість футболіста у 250 тисяч євро.

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