Колишня зірка Роми Дієго Перотті отримав серйозну травму під час виступів за турецький Фенербахче.

У поєдинку 10-го туру Суперліги проти Бешикташа, що проходив ще 29 листопада, Дієго Перотті зазнав жахливої травми. Діагноз – тотальний розрив зв'язок коліна.

Ювентус оцінив важкість травми Дибали – форвард пропустить ключові матчі туринців

Напередодні, після операції, спортивний директор Фенербахче Емре Белозолу шокував футбольну спільноту подробицями травми. "Це вперше спортсмен отримує пошкодження такого роду. У світі є лише вісім схожих випадків, сім з яких є наслідками ДТП. Після операції його відновлення триватиме від трьох до восьми місяців", – цитує спортдира Marca.

Через це керівництво турецького гранда не впевнене щодо майбутного аргентиця в клубі і вже анонсувало початок перемовин – Фенербахче хоче знайти "золоту середину" у подальшій співпраці. Контракт Перотті з "жовтими канарками" чинний до літа 2022 року.

Зауважимо, наразі вінгер провів за клуб лише 4 поєдинки, в яких відзначився 3 голами. Дієго перебрався у Туреччину у жовтні 2020-го після чотирьох сезонів у Ромі. Також він провів солідну кількість матчів за Севілью.

Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо