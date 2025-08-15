Аргентинець оголосив про завершення кар'єри у віці 33 років. Ламела зізнався, що його постійно мучили травми.

"Це рішення, яке я довго обмірковував. Вже дуже давно мене переслідують проблеми із травмами стегон. У 2017 році мені зробили операцію на обидва стегна, при цьому ліве страждало найсильніше. То був важкий рік, я дуже боявся… Думав, що це може стати кінцем моєї кар'єри, а мені тоді було лише 25 років.

Грати та тренуватися через біль стало нормою у моєму повсякденному житті. Останні п'ять років я приймав таблетки перед кожним матчем... Але я вдячний футболу за все, що він дав мені. І говорю слова подяки всім, хто підтримував мене весь цей час", – написав Ламела у соцмережах.

Атакувальний півзахисник пройшов школу Рівер Плейт, а в 2011 році перебрався до Роми за 17 млн євро. Також в його кар'єрі були Тоттенхем, Севілья та АЕК Афіни. З андалусійцями Ламела виграв свій єдиний клубний трофей – Лігу Європи 2022/23. За збірну Аргентини вінгер відіграв 25 матчів та забив 3 м'ячі.

Однією з головних фішок Еріка були удари рабоною. У 2014 році таким чином він забив Астерасу, а в 2021-му – Арсеналу, за що був нагороджений Премією Пушкаша.