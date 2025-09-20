Новим головним тренером "хоробрих соколів" став Мірко Вучініч, інформує прес-служба Чорногорського футбольного союзу.

Іменитий екс-форвард Роми та Ювентуса замінив Роберта Просінечкі, який керував командою останні півтора року. Чорногорці розпочали відбір на ЧС-2026 з перемог проти аутсайдерів, Гібралтару та Фарер, але далі стався провал. У трьох матчах проти прямих конкурентів, Чехії і Хорватії, "хоробрі соколи" не забили жодного гола і зазнали поразок із загальним рахунком 0:8.

41-річний Вучініч входив у штаб Просінечкі, а тепер вперше у кар'єрі тренуватиме самостійно. Мірко досі є другим бомбардиром в історї збірної Чорногорії, забивши 17 голів у 46 матчах. Тренерський дебют відбудеться 9 жовтня у гостьовій грі проти Фарерських островів.

