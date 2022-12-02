Екс-зірка Реала, Аякса та Тоттенхема розкритикував гру одного з захисників збірної Німеччини, Нікласа Зюле, на цьогорічному чемпіонаті світу. Зокрема, помилки оборонця підкреслював і наставник Бундестім Хансі Флік.

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"Зюле? Він не гравець топрівня. Зюле – німецький Харрі Магуайр. У Німеччини проблеми з обороною", – наводить слова ван дер Ваарта Bild.

Зауважимо, що збірна Німеччини вдруге поспіль не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу. Цього разу Бундестім не зміг вийти з групи з Іспанією, Японією та Коста-Рікою.

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