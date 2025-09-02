Піза на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Рауля Альбіоля. 39-річний захисник підписав контракт з італійською командою на правах вільного агента.

Альбіоль торік виступав за Вільяреал, але після завершення угоди шукав нову команду. Він підписав контракт з Пізою на один рік з опцією продовження ще на сезон.

Рауль виступав за Валенсію та Хетафе, а потім приєднався до Реала. З "вершковими" він здобував титул чемпіона Іспанії. Альбіоль грав ц складі збірної Іспанії, з якою двічі ставав чемпіоном Європи та вигравав чемпіонат світу.

Додамо, що захисник з 2013 по 2019 роки виступав за Наполі.

