Колишній зірковий гравець мадридського Реала Іско отримав травму, яка залишить його без футболу на щонайменше 3 місяці. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Втрата ключового футболіста команди може змусити Бетіс вийти на трансферний ринок у пошуках заміни 33-річному іспанцю. Конкретних імен поки що не називають.

Додамо, що Іско виступає за Бетіс з 2023 року. Іспанець реанімував свою кар'єру в складі "огірків" після відходу з Реала та провалу в Севільї. В сезоні 2024/25 Іско був одним із головних творців виходу андалузців до фіналу Ліги Конференцій, де вони поступилися Челсі.

