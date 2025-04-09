Аргентина, 12 тур

Тігре – Ньюеллс Олд Бойз – 0:2

Голи: Куеста, 13, Еррера, 74

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Кейлор Навас взяв безпосередню участь у перемозі своєї команди над Тігре у 12 турі чемпіонату Аргентини. Костариканський голкіпер здійснив за гру 12 сейвів, зумів запобігти понад 2 голам, і побив власний рекорд. Попереднє досягнення Наваса було під час виступів за ПСЖ. У матчі проти Реала (ЛЧ, 2019 рік) воротар здійснив 10 сейвів за гру.

Ньюеллс Олд Бойз не програє вже шість матчів поспіль у всіх турнірах. За місяць Кейлор пропустив лише два м'ячі.

Наразі команди костариканця перебуває на 11 сходинці у турнірній таблиці з 14 балами. Від першого місця Ньюеллс Олд Бойз відстає на 12 очок.

До слова, у складі "червоно-чорних" починав свою кар'єру Ліонель Мессі.