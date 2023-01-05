Нурі Шахін, який зараз очолює турецький Антальяспор, став героєм соцмереж через свій вчинок після матчу з Фенербахче.

У 17-му турі чемпіонату Туреччини Антальяспор поступився Фенербахче з рахунком 1:2. Господарі відкрили рахунок, але по перерві Батшуаї оформив дубль і приніс "канаркам" перемогу. Зазначимо, що вирішальний гол бельгієць забив із пенальті, а на 90+9-й хвилині VAR скасував гол Антальяспора, який міг принести команді нічию.

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Після фінального свистка футболісти Антальяспора намагалися з'ясувати стосунки з головним арбітром. Нурі Шахін не дав своїм гравцям цього зробити – 34-річний наставник став "живим щитом" між футболістами та суддівською бригадою, після чого відвів підопічних убік. Кадри стали вірусними в соцмережах.

Нагадаємо, Шахін очолив Антальяспор у 2021-му – спершу став граючим тренером, а потім повісив бутси на цвях. Під керівництвом екс-хавбека Борусії Дортмунд, Ліверпуля і Реала команда посідає 15 місце турнірної таблиці Суперліги.

До слова, кольори Антальяспора захищають Фернандо і Луїс Адріано, які свого часу виступали за Шахтар. Екс-гравці "гірників" вийшли і в цьому матчі, але головними дійовими особами після фінального свистка були не вони.