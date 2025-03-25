Екс-гравець Реала Рафаель ван дер Ваарт продовжує словесний конфлікт з 17-річним вундеркіндом після його забитого м'яча в ворота Нідерландів

Рафаель ван дер Ваарт не зміг стримати критику на адресу Ламіна Ямаля. 17-річний вінгер допоміг іспанцям пройти до півфіналу, забивши гол у ворота Нідерландів, та у своєму стилі, згадав ван дер Ваарта в соціальних мережах, висміявши його коментарі: "Приспущені шорти, один гол, нереалізований пенальті та вихід у півфінал".

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Своєю чергою, нідерландський футболіст не став мовчати. Він заявив: "Я б порадив Ямалю менше перейматися думкою колишнього футболіста, який трохи "заплив" жирком. Мене не хвилює його пост у соціальних мережах, але я вважаю Ламіна неймовірним гравцем. Я бачу його зі спущеними шортами, безтурботним... ось що я мав на увазі. Проте хочу, щоб він залишався впевненим і не давався впливу зовнішніх факторів", – цитує ван дер Ваарта Marca.

Нагадаємо, збірна Іспанії здолала Нідерланди в серії пенальті (5:4) та пробилась у півфінал Ліги націй.

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