Воротар ПСЖ Кейлор Навас має інші пріоритети, ніж його екс-партнер по Реалу Кріштіану Роналду.

Костариканця сватають до саудівського Аль-Насра, але сам голкіпер не квапиться на Близький Схід, повідомляє RMC Sport.

Роналду може возз'єднатися з екс-зіркою Реала, якого не цінують в ПСЖ

Навас все ще хоче залишитись в Європі та зацікавив кілька клубів, зокрема з Англії. Так, у послугах Кейлора зацікавлений Ноттінгем Форест, який шукає заміну травмованому Діну Хендерсону.

Контракт голкіпера з ПСЖ завершується влітку 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає всього 5 млн євро. У поточному сезоні Навас зіграв лише в одному поєдинку за ПСЖ.

Циганков перейшов до унікальної команди: українцеві готують несподівану роль, іспанські ЗМІ здивовані