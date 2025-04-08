Колишній футболіст Реала, ПСЖ, Ювентуса та Манчестер Юнайтед Анхель Ді Марія у свої 37 років навіть не думає завершувати кар'єру. Після завершення контракту з Бенфікою він планує поїхати підкоряти МЛС разом із Ліонелем Мессі у складі Інтер Маямі, повідомляє The Times.

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Клуб Девіда Бекхема розглядає Ді Марію як одну з опцій для посилення перед клубним чемпіонатом світу, який відбудеться вже цього літа. Іншим варіантом для Маямі є Кевін Де Брюйне, але американці не впевнені, що зможуть задовольнити фінансові апетити бельгійця, яким цікавляться також багаті клуби із Саудівської Аравії, тому зосередилися на більш доступному Анхелю Ді Марії.

Додамо, що зірковий одноклубник Трубіна вже грав з Ліонелем Мессі за збірну Аргентини. Зокрема, вони вигравали разом Мундіаль у 2022 році.

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