Леон зіграв унічию з Керетаро (1:1). До гола долучився Хамес Родрігес, який оформив асист на партнера. Утім, екс-зірка Реала показав себе з гіршої сторони, не стримавши емоції.

ФІФА хоче влаштувати "голодні ігри" перед клубним ЧС – вона змусить дві команди битися за один квиток

На 72 хвилині суперник сфолив у боротьбі з Хамесом. Півзахисник зняв свою бутсу і жбурнув її в арбітра. За свою поведінку Родрігес отримав жовту картку.

До слова, у чемпіонаті Мексики за Леон Хамес відіграв у 13 матчах, в яких забив два голи та віддав шість результативних передач.

Інтер Маямі з Мессі програв команді Смолякова в першому чвертьфіналі КОНКАКАФ – українець став лише свідком тріумфу