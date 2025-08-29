39-річний іспанський оборонець Рауль Альбіоль готується до несподіваного повернення в Серію А. За інформацією AS, ветеран, який цього літа залишив Вільяреал, перебуває на фінальній стадії переговорів із новачком елітного дивізіону Пізою.

Сторони вже досягли принципової домовленості щодо контракту на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Угода буде завершена після врегулювання фінансових деталей та проходження медогляду.

Для Альбіоля цей крок має особливе значення: ще місяць тому він публічно заявив, що мріє завершити кар’єру саме в Італії. "Моя сім’я і я маємо мрію – закінчити наш шлях в Італії. У Неаполі ми провели чудові роки, ця країна дуже схожа на Іспанію. Наші двері завжди відкриті для Італії", – сказав футболіст.

У складі Наполі Альбіоль провів чотири сезони, після чого повернувся до Ла Ліги, де грав за Вільяреал. Раніше він захищав кольори Валенсії та Реала, здобувши чимало трофеїв на клубному та міжнародному рівні. Чемпіон світу-2010 і дворазовий чемпіон Європи привнесе величезний досвід у склад Пізи, яка лише цього літа повернулася до Серії А й під керівництвом Альберто Джилардіно намагається закріпитися в еліті.

